Belçika ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 8 küçülebilir

Kriz nedeniyle Belçika'da 2020 yılında bütçe açığı GSYH'nin yüzde 7,5'i olacak. Toplam kamu borç oranı ise 2019'daki yüzde 100 seviyesinden 2020'de yüzde 115'e tırmanacak.

Belçika Merkez Bankası, Kovid-19'a karşı ülkede uygulanan tedbirlerin 7 hafta sürmesinin ekonomik etkilerine ilişkin çalışmasını yayımladı.

Buna göre, Belçika'da GSYH yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 4 oranında, ikinci çeyrekte ise yüzde 15 oranında düşecek.

Yılın ikinci yarısında güçlü biçimde toparlanacak olan GSYH, ilk yarıdaki kayıpları yıl sonuna kadar telafi edemeyecek.

Belçika'da 2020 yılında GSYH toplam yüzde 8 oranında küçülecek. Söz konusu küçülmenin milli gelire maliyeti yaklaşık 45 milyar avro olacak. Ülkede GSYH 2021 yılında ise yüzde 8,6 artacak. Kovid-19 salgının kamu finansmanına da önemli etkileri olacak.