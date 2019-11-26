Bekçi adayları bekçilik mülakat sonuçlarını bekliyor! Bekçilik sonuçları son dakika açıklandı mı?

Bekçilik sonuçları son dakika açıklandı mı? sorusu arama motorunda bekçi adayları tarafından merak ediliyor. 2019 Yılının 1. Dönem bekçilik sözlü sınavlarının sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bekçi adayları yazılı sınavı ve fiziksel sınavların ardından sözlü sınavına katıldı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. EGM ve Polis Akademisi, değerlendirme süreçlerinde son aşamaya gelindi. Bekçilik sonuçları son dakika açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ NELERDİR?

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler.

Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.