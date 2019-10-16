Bekçilik sonuçları açıklandı mı? 2019 Bekçilik mülakatları sonuçları hangi gün açıklanacak?

Bekçilik sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar 30 Eylül -12 Ekim tarihleri arasında sözlü mülakatlara girdi. Şimdi sıra bekçilik mülakatları sonuçlarında. Mülakat sonuçları değerlendirmesi; adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının %25'i ve sözlü sınav puanının %50'sinin toplamı olarak hesaplanıyor.Bekçilik sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi'nden bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair gelen bir duyuru bulunmuyor. Sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.