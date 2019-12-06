Bekçilik sonuçları 2019 açıklandı mı? Polis Akademisi bekçilik mülakat sonuçları sorgulama..

Bekçilik sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusu 2019 Yılında yazılı ve sözlü sınavlara katılım sağlayan bekçi adayları tarafından merak ediliyor. Bekçilik mülakat sonuçları 12 Ekim Cumartesi günü sona ermişti. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak. Binlerce bekçi adayı gözlerini Bekçilik sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Polis Akademisi bekçilik mülakat sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı, sonuçlar açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.