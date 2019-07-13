Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? arama motorunda araştırılıyor. Bugün gerçekleştirilen sınavda 100 soru soruluyor ve bu sorular 6 kategoriden oluşuyor. 2019 bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Eğer sınava itiraz edilecekse soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmak gerekiyor. Peki bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? araştırıyor. İşte yanıtı...

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları, 07 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Sınav soruları ve cevapları ise 16 Temmuz tarihinde görüntülenecek.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.