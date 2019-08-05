Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik yazılı sınav sonuçları 2019 sorgulama..

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu internette hızla aranmaya başladı. 019/1. ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavları MEB tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Sınava giren adaylar bekçilik sınavı sonuçları için beklemeye devam ediyor.7 ilde yapılan bekçilik sınavı sonrası binlerce aday bekçi olarak göreve başlayacak. Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2019 bekçilik sınav sonuçları, 7 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Haberimizin içerisinde yer alacak.

2019 BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.



13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.



KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.