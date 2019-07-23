Bekçilik sınavı 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu bekçi adayları tarafındna merak ediliyor. 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılıyor ve doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılıyor. 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 2019 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz..

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Bekçilik sınav sonuçları, 7 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI MEB'TE

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?



Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.



13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

SINAV KONULARI NELER?



Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.



KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100