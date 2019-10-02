Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözle bekçilik mülakat sonuçlarında

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 yılı 1. dönem bekçi alımlarında sona geliniyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihleri 26 Eylül'de erişime açılmıştı. Şimdi gözler bekçilik mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi'nden gelen bir duyuru bulunmuyor. Mülakat sonuçlarının en geç bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.