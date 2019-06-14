BDDK'dan suç duyurusu iddialarına yalanlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı basın yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

BDDK'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, “www.bloomberg.com” alan adıyla İngilizce yayın yapan bir haber sitesi üzerinden yayınlanan ve “Benjamin Harvey” “Kerim Karakaya” ve “Fercan Yalınkılıç” isimli kişilere ait olduğu ifade edilen bir haberde kullanılan ve ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ifadelere ilişkin olarak Kurumumuzun “38 kişi”, “50 kişi” veya “onlarca kişi” hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve “sadece haberleri yapanları değil, bu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dâhil ettiği” şeklinde bir kısım haberler yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere temel işlevi, mevduat veya katılım fonu adı altında topladıkları

tutarları, kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara aktarmak ve bu şekilde reel sektörün ihtiyaç duyduğu fon transferini gerçekleştirmek olan bankalar, ülke ekonomisini etkileme imkânına sahip son derece önemli mali kuruluşlardır. Dolayısıyla, bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınlar, yalnızca ilgili banka veya bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir.

Bu çerçevede 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 74 üncü maddesi “5187 sayılı

Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretineya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” hükmünü amir olup; aynı Kanunun 158 inci maddesinde ise, diğer ülke uygulamalarına benzer olarak, birer güven ve itibar müessesesi niteliğindeki bankaların itibarını kırabilecek bir hususa sebep olacak mahiyetteki haber ve yayınlarda bulunulması yasaklanmış ve “itibarın zedelenmesi” suçu başlığı altında yaptırıma bağlanmıştır.

Bu bağlamda, Kurumumuzun 11.08.2018 tarihli basın açıklamasında da ifade

edildiği üzere, itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu tespit edilen söz konusu haber ile ilgili olarak Kurumumuzun 14.08.2018 tarihli suç duyurusu ile “itibarın zedelenmesi suçunu işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit edilecek diğer sorumlular” hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur.

Sonuç olarak, Kurumumuzun söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı

ve ekonomistleri de davaya dâhil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ve bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

(TRT Haber)