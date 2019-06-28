Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7916
  • 6,5852
  • 262.673
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. BDDK DenizBank'ın satışına onay verdi

BDDK DenizBank'ın satışına onay verdi

BDDK DenizBank'ın satışına onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Emirliğinde kurulu Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuru, Bankacılık Kanununun 18'nci maddesi çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27 Haziran 2019 tarih ve 8426 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Emirates NBD ve Sberbank, Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda 15,48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmışlardı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Gündeş 6 yıl sonra geri dönüyor!
0 beden tarihe mi karışıyor
Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!
Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
<p>Adana’da çekilen bir internet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde uyuşturucu kullandıklar

Ünlü Dizi Oyuncularına Gözaltı Şoku!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

Doğayı korumak için plastik şişelerden ev inşa etti