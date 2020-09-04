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  3. Son dakika... BDDK tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi
04 Eylül 2020 Cuma 18:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... BDDK tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi

Son dakika... BDDK tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi
AA

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri için vade sınırının 60 aydan 36 aya indirdiğini duyurdu.

BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

BDDK FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYİCİ ROLÜNÜ ETKİN BİÇİMDE KULLANIYOR

Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.

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