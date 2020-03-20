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  3. BDDK 200 milyon lira sermayeli bankanın kurulmasına onay verdi

BDDK 200 milyon lira sermayeli bankanın kurulmasına onay verdi

BDDK 200 milyon lira sermayeli bankanın kurulmasına onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 200 milyon lira sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi. Bankanın unvanı, "D Yatırım Bankası AŞ" olacak.

BDDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, söz konusu bankanın Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı AŞ tarafından kurulacağı bildirildi.

AA


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