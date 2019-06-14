Bayramda 20 milyon kişi yollara döküldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde havalimanlarından yaklaşık 6.4 milyon, otobüslerden 3.2 milyon, trenlerden 3.8 milyon vatandaşın hizmet aldığını açıkladı. Kendi araçlarıyla yola çıkanlar da hesaba katıldığında yaklaşık 20 milyon kişi yollara dökülmüş oldu. Turhan, tatil süresince hava, kara, demir yolu ulaşımında vatandaşların sevdiklerine sorunsuz bir şekilde kavuşması için yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

45 BİN UÇAK SEFERİ YAPILDI

Bayramda havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 891 bin 271, dış hatlarda 3 milyon 512 bin 714 olduğunu belirten Bakan Cahit Turhan, “Ramazan Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 6 milyon 403 bin 985 yolcu için 45 bin 132 uçak seferi düzenlendi” bilgisini verdi.

YENİ HAVALİMANINA AKIN

İstanbul Havalimanı’ndan hizmet alan yolcu sayısının da iç hatlarda 479 bin 80, dış hatlarda 1 milyon 297 bin 885 olmak üzere toplamda 1 milyon 776 bin 965 olduğuna işaret eden Turhan, havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda 5 bin 45, dış hatlarda 9 bin 739 olduğunu belirtti.

Ek seferler ve ek vagonlar konuldu

Demir yollarında bayramda artan yolcu talebinin karşılanması için TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren (YHT) ve konvansiyonel trenlere ek sefer konulduğunu ve vagonlara ilave toplam 12 bin 732 koltuk kapasitesi sağlandığını anlatan Turhan, sadece YHT’lerde değil, konvansiyonel ve bölgesel trenlere de talepler doğrultusunda çeşitli tiplerde vagonlar ilave edildiğini söyledi. Turhan, “Geçen yılki Ramazan Bayramı’na göre taşınan yolcu sayısında ana hatta yüzde 19, bölgeselde yüzde 7 ve YHT’lerde yüzde 2 artış oldu. Böylece toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Otobüs seferleri %40 arttı

Bayram tatili boyunca otobüs firmalarının toplam 109 bin 475 sefer yaparak 3 milyon 234 bin 457 yolcu taşıdığını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti: “Günlük sefer sayısı, bayram öncesine göre yaklaşık yüzde 40 artışla 8 bin 421’e ulaştı."