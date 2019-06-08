Başkan Erdoğan 'Her türlü desteği vereceğiz' demişti... Rus devi harekete geçti!

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Miller ve Dodik’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Tarafalar işbirliğini genişletme olasılığını ele aldı. Özellikle, Türk Akım doğalgaz boru hattı ile Avrupa’ya ulaşacak Rus gazın bu ülkeye teslimat olasılığı değerlendirildi” dendi.

Gazprom, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek’e 245 milyon metreküp doğalgaz sağlamıştı.

Başkan Erdoğan "Türk Akım'ın Bosna Hersek'e de intikalinde her türlü desteği vereceğiz" demişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenlemişti. Erdoğan konuşmasında;

"Bu nadide ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımları gözden geçirdik. Türkiye'nin, Bosna Hersek'in istikrarı ve vatandaşlarının müreffeh geleceği için gösterdiği çabaları kararlılıkla sürdüreceğini teyit ettik. Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın, toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik. Bugün imzaladığımız güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Mutabakat muhtırası metnini az önce imzaladığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesinin de Bosna Hersek'in istikrarına çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zira Sarajevo-Belgrad arasındaki bu yol gerçekten bölgeye çok ciddi bir sıçrama, çok ciddi bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Enerji, savunma sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında atılabilecek adımların da gündemlerinin üst sıralarında olduğuna değinen Erdoğan, "Özellikle Türk Akımı Projesi'nin Bosna Hersek'e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi.