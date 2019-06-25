Başkan Erdoğan: G20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri açıklayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bütün bunlarla beraber ülkemizin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların milletimizi nasıl bunalttığının farkındayız. Kur-faiz-enflasyon üçgeninde bulunanların hangi sıkıntıları çektiğini gayet iyi biliyoruz.

Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi, yatırımı istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Ülkemiz yönelik saldırıları hep bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren şoklara karşı dirençli, sağlıklı, sürdürülebilir, dengeli büyümeyi hedefleyen program uyguluyoruz. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz.

Haziran itibariyle göstergeler olumlu yükselişi gösteriyor. Döviz rezervlerimiz 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Borsa yükselmeye, dolar düşmeye başladı. Ülke risk primimiz geriliyor. Güven endekslerinin hepsinde olumlu yükseliş gözleniyor. İhracatımızdaki ve turizm sektöründeki olumlu yükseliş sürüyor. 50 milyon turist hedefinin üzerine çıkacağız. Bu durum aynı zamanda cari açığın azalmasını sağladı. Bu ay itibariyle cari fazla vermeyi bekliyoruz. İstihdamda 2018 yılındaki sıkıntıları geride bırakarak artıya geçtik. Uluslararası yatırımcıların ilgisi artarak sürüyor. Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz.

YENİ MÜJDELER PAYLAŞACAĞIZ

G20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri paylaşacağımıza inanıyorum. Ekonomideki adımları atıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi de açıkladık, çalışmaları sona erdiriyoruz ve sizlerle paylaşacak ve Meclis'e göndereceğiz. Yeni askerli sistemi başta olmak üzere pek çok düzenleme Meclis'in gündeminde. Gençlerimizin hayatlarını planlamada kolaylık sağlayacak askerlik düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin istikrarını bozmaya amaçlayanlara en güzel cevabı icraatlarımızla, reformlarımızla vermeye kararlıyız.