Başkan Erdoğan ekonomide yeni dönemin yol haritasını çizdi, piyasa coştu! 'Büyüme odaklı yeni bir seferberlik başlıyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ’ekonomide yeni dönem’in yol haritasını çizdi. Piyasalar tarafından pozitif karşılanan konuşmasında Erdoğan istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını duyurdu. Erdoğan, yaşanan gelişmeler ışığında, küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalıştıklarını, Türkiye için en doğru olanı yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

YABANCIYA KOLAYLIK



Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacaklarını ve ülke risk primini düşüreceklerini vurgulayan Erdoğan, “Türk ekonomisine ve Türk Lirası’na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME



Erdoğan, “Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere, üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için, uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Böylece büyüme ve istihdamın, sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde sürmesini temin edeceğiz. Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Bunun için makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek, güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz” dedi.

AMAÇ CAZİBE MERKEZİ



Erdoğan “Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Ekonomi yönetimindeki koordinasyonu ve uyumu güçlendireceğiz. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz” diye konuştu. Erdoğan, ekonomi yönetiminin yerli ve uluslararası yatırımcıyla yakın mesai içinde olacağını da belirtti. Erdoğan, Naci Ağbal’ın Lütfi Elvan’ın göreve başlamalarıyla, piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyrin, doğru yolda olduklarına işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

ERDOĞAN KONUŞTU, TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ 8 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ



Erdoğan dün ekonomiye dönük mesajlar verirken son dönemde Türkiye’nin risk primi (CDS) göstergesinin, 528 baz puandan 450 baz puana indiğini dile getirdi. Erdoğan ”Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz” dedi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Türkiye’nin risk priminde 44 puan daha düşerek 406’ya indi. Böylece Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi mart ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ENFLASYONU DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ



“Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor” diyen Erdoğan enflasyonu daha da aşağı çekeceklerini söyledi. Erdoğan “Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum; şunu hiçbir zaman unutmayalım: Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah bu engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın atacağı her adımın yanındayız” dedi.

VATANDAŞA TL ÇAĞRISI



Vatandaşlardan tasarruflarında tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını isteyen Erdoğan, “Biz kendi paramıza sahip çıkmazsak, başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da TL’ye olan güveni artırmaktan geçiyor” dedi.

TL DEĞERLENİYOR, BORSA ZİRVEDE



Ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerin ardından verilen mesajları takip eden piyasalar, Başkan Erdoğan’ın ‘ekonomideki yeni dönem’ açıklamaları sonrası normalleşme yoluna girdi. Borsa İstanbul rekor tazelerken, dolar ve altın sert düştü. Sabah saatlerinde 8.18’den güne başlayan dolar, cari açığın beklenenden düşük gelmesi ve BDDK’nın yabancı bankalar için swap limitlerini esnetme kararının da etkisiyle önce 8.08 liraya çekildi. Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından ise dolar 8 liranın altına indi. Dolar günü ise yüzde yüzde 4.2 kayıpla 7.81 liradan kapattı. Benzer tablo altında da yaşandı. Gram altındaki düşüş yüzde 4.7’ye ulaştı. Altın 468 liraya inerken Borsa cephesinde ise tüm zamanların rekoru kırıldı. Güne yüzde 0.55 değer kazanarak başlayan Borsa İstanbul yüzde 2.8 artışla 1.279 puandan günü kapattı. Borsa 50 milyarlık işlem hacmiyle de ikinci bir rekoru kırarken diğer endeksler ve vadeli işlemler de dahil edildiğinde dün 4 ayrı rekora ulaşıldı. Bu arada Borsa İstanbul, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, borsaya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla videolar hazırlamaya başladı.

EKONOMİSTLER: DOĞRU VE YERİNDE ADIMLAR ATILIYOR



Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer: Türkiye son üç yıldır böyle bir iyileşme döneminden geçmemişti. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarla birlikte aslında finansal piyasalarda kayda değer bir toparlanma dönemine girdik. Son birkaç gündür alınan kararlar ve atılan adımlar doğru, yerinde.

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomi politikasına ilişkin açıklamaları pozitif süreci destekledi. Türkiye’nin risk priminin 350-400 baz puan arasına gelmesi beklenebilir.