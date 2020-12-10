Başkan Erdoğan: Amacımız 4'üncü sanayi devriminin üssü olmak

Türkiye sanayisinde dijital dönüşüm, dün açılışı yapılan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi ile hızlandırılacak. Merkezin faaliyetleri Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) sadece 13 ülkenin yer aldığı Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na bağlı olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yürütülecek. Merkezin açılışına video mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkezin, Türkiye’ye ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, “Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Ağı’na, Türkiye olarak biz de bu yılın başında katıldık. Avrupa’daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetleri, MESS tarafından yürütülmektedir. Amacımız, ülkemizi milli teknoloji hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir” dedi.

KATKISI OLACAK

Erdoğan, bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayata önemli katkıları olacağına inandığını belirtti. Açılışa Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab da video mesaj yolladı.

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAMIZ ŞART

Erdoğan “Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz” diye konuştu. Türkiye’nin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin, hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.

TRENDLERİ BELİRLEYEN ÜLKE OLMAKTA KARARLIYIZ



MESS bünyesinde bulunan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Türkiye’yi Dördüncü Sanayi Devrimi’nin trendlerini belirleyen ülkelerden biri yapmakta kararlıyız” dedi. Varank, pek çok ülkenin salgınla birlikte yerlilik, millilik, teknolojik dönüşüm kavramlarını gündeme aldıklarını, bakanlık olarak bu kavramları çok daha önceden 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin merkezine koyduklarını vurguladı. Dijital dönüşümün sağladığı rekabetçilik avantajından maksimum düzeyde faydalanabilmek için güçlü uluslararası iş birliklerine ihtiyaç olduğunu kaydeden Varank, Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Ağı’na katılımının bu noktada kilit bir rol oynayacağını söyledi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuşmasında “Forum’un iş birliği ile dünyanın bilgisi, teknolojisi ve fırsatlarını ülkemize getiriyoruz. Türkiye’yi Dördüncü Sanayi Devrimi’nin bölgesel merkezi haline getireceğiz” dedi. Akkol sözlerini “Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliğimiz, üyelerimiz, ülkemizin tüm şirketleri, kamu yönetimi ve aynı zamanda uluslararası şirketler için değer üretecek” diyerek noktaladı.