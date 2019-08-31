Başarılı öğrencilere kamuda iş ve staj 

OSMAN NURİ CERİT

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite öğrencilerine özel iki yeni projeye imza attı. Başarılı öğrencileri kamuda yarı zamanlı çalışmasına fırsat tanıyan Ofis bir yandan da staj imkanı sağlıyor. Özellikle Sosyal Bilimler öğrencilerine staj imkanı sunan Ofis onların okul ve iş hayatına kolay adapte olmaları ve daha iyi yetişmelerine destek oluyor.

24 KİŞİ İŞE ALINDI

Yarı Zamanlı İstihdam Projesi kapsamında İnsan Kaynakları Ofisi’ne başvuran; endüstri mühendisliğinden iletişime, psikolojiden görsel sanatlara kadar pek çok bölümden, iyi derecede en az bir yabancı dil bilen 527 öğrenci arasından 24 öğrenci istihdam edildi. Yarı Zamanlı İstihdam Programının yanı sıra öğrencilere staj imkanı da sağlayan İnsan Kaynakları Ofisi’ne 8 bin 700 başvuru yapıldı, bunlardan 60’ı staj imkanına hak kazandı. Öğrenciler 30’ar kişilik iki dönemde staj yapacak.

YETENEK HAVUZU OLUŞUYOR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atalay, öğrencilerin meslek hayatında başarılı olabilmeleri için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi. Ofis olarak yarı zamanlı çalışan ve staj yapan öğrencileri, oluşturacakları ‘Kariyer Havuzu’na da ekleyeceklerini kaydeden Atalay, “Kamu istihdamında amacımız liyakat ve yeteneğe dayalı bir insan kaynakları yönetimi oluşturmak” dedi.