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  3. Başakşehir'e 7 bin konut

Başakşehir'e 7 bin konut

Başakşehir'e 7 bin konut

Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen 800 milyon liralık ihaleyi alan Fuzul Yapı ve Fuzul Gayrimenkul, Başakşehir’de 10. projesine başlıyor.

Emlak Konut GYO ile sözleşme imzalayan Fuzul Yapı & Fuzul Gayrimenkul’ün üstleneceği projenin arazi büyüklüğü 48 bin 674 metrekare. Haziran ayında faaliyete geçmesi beklenen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yanı başında inşa edilecek projenin toplam inşaat alanı ise yaklaşık 121 bin metrekare olacak. Projede yaklaşık 10 bin metrekarelik park alanının yer alacağı öğrenildi. 

DEĞER KATACAĞIZ

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, yeni projeleriyle yine ilklere imza atacaklarını ve yine yatırımcılara kazandıracaklarını vurguladı. Bugüne kadar 7 binin üzerinde konut ve ticari ünite geliştirdiklerinin bilgisini veren Akbal “Bu projemizle İstanbul’a değer katacağız” dedi.


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