Başakşehir Şehir Hastanesi nerede? Başakşehir Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

Başakşehir Şehir Hastanesi nerede? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne dair araştırmalar da hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.

Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak."

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?



Başakşehir Olimpiyat Bulvarı Yolu, 34480 Başakşehir

Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım filmi yayınlandı