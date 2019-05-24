'Banliyö' yolcusu 24 milyona yaklaştı

Gebze-Halkalı banliyö hattını kullanan yolcu sayısı 68 günde İstanbul nüfusunun 1.5 katına yaklaştı. Marmaray’ı bu sürede 24 milyona yakın yolcu kullanırken, hattın 43 durağa çıkmasıyla yolcu sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına yüzde 80 arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, 29 Ekim 2013’te açılan Marmaray hattı 12 Mart’a kadar 5 durakta toplamda 319 milyon yolcu taşıdı. Beş durağı kullanan günlük ortalama yolcu sayısı 165 bin olarak gerçekleşti. 12 Mart’ta Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın hizmete alınmasıyla bu hattaki durak sayısı 5’ten 43’e yükseldi.

NİSANDA % 80 ARTIŞ

Güzergahı ortalama 120 dakikaya indiren Marmaray, İstanbullulara büyük kolaylık sağladı. Marmaray’da günlük taşınan yolcu sayısı 350 bine yükselirken, artış oranı yüzde 112’yi aştı. Boğaz geçişini 4 dakikaya kadar düşüren projede yolcu sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre durak sayısının 5’ten 43’e çıkarılmasıyla yüzde 80 yükseldi.

Günlük 286 sefer yapılıyor

Marmaray'da Gebze- Halkalı-Gebze arasında günlük 286 tren seferi yapılıyor. Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikada, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 16 dakikada, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikada, Bostancı-Bakırköy arası 42 dakikada, Gebze-Halkalı arası 120 dakikada geçilebiliyor.