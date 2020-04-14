Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar kaçta açılır kaçta kapanır? İşte banka çalışma saatleri..

Banka çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak Bankalar kaçta açılıyor? sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), koronavirüs tedbirleri kapsamından banka çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, Bankalar kaçta açılır kaçta kapanır? Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Banka çalışma saatleri, çalışanların geri kalanının evden çalışacak veya idari izinli sayılacak şekilde yönlendirmeleri ile gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), koronaviürs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Esnek çalışma düzeniyle bankalar açık olmaya devam edecek. Bankalar 12:00- 17:00 arasında hizmet verecek.

Bu süreçte müşterileri ATM'ye yönlendirme ve alternatif kanallar olan cep şubesi, internet şubesi ve çağrı merkezlerini kullanma konusunda teşvik eden banka, ayrıca ATM'lerden kartla ve karekodla günlük para çekme limitlerini müşterilerin işlem kolaylığı için geçici olarak 5 bin liraya çıkardı.

BANKA SAATLERİ

TEB

TEB, Kovid-19 etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi. Şubelerden dün itibarıyla 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan banka, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek sağlıklı bir ortam sağlıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.

VAKIFBANK

VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

Banka, mobil, internet bankacılığı, mobil asistan, ATM ve çağrı merkezi kanallarından yapılacak EFT ve havale işlemlerini 21 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını yurt dışında gündem olmaya başladığından bu yana önlem olarak birçok uygulama başlattı.

Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen banka, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldı.

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, dünden itibaren tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.