Bankalar emekliye promosyon yarışını hızlandırıyor

Dün 2 banka daha promosyon rakamlarını duyurdu. Buna göre;

Halkbank’ın promosyon tutarı 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL oldu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ise, maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlara 1.125 TL, 2.500 TL üzerinde olanlara 1.250 TL promosyon ödeyecek.

TAVSİYEYE EK ÖDEME



TEB, yakınlarına tavsiye eden emeklilere de kişi başına 150 TL ödeme yapıyor. 13 milyon emekliye toplam 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılacak.