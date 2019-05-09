Bankalar emekliler için yarışa girdi

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarını 700 liraya kadar çıkardı. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 ya da 125 lira verenler de var. Emekli 700, yakını ise 125 liraya varan banka promosyonu alabiliyor. Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor. Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, kredi ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor. Bu nedenle seçim yaparken imkanları incelemekte yarar var.

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Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. Bu tarihten itibaren tutarların daha da artabileceği belirtiliyor.

12.5 MİLYONA ÇİFTE BAYRAM

Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi, 27-31 Mayıs arasında hesaplarda olacak. 12 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacak. Emeklilere bin lira, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde de biner lira ikramiye alacak.

(Ahaber)