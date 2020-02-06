Bankada hesabı olanlar dikkat! Haziran'da TMSF'ye devredilecek

2009 yılından beri işlem görmemiş mevduat hesapları için 15 Haziran'a kadar süre tanındı.

Bahsedilen tarihe kadar hak sahipleri tarafından işlem yapılmayan hesaplardaki paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.

Bankacılık Kanunu'nun 62'inci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi tutuluyor.

LİSTE MAYIS SONUNA KADAR YAYINLANACAK

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankalar, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak.

SON GÜN 15 HAZİRAN!

Bu kapsamda 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış hesaplara ilişkin listelerde ismi bulunan hesap sahipleri Haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor.

TMSF'YE DEVREDİLECEK

Vatandaşların banka şubeleri, veya genel müdürlüklere başvurmaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

(Yeni Şafak)