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Bakliyatta fırsatçıya TMO resti

Bakliyatta fırsatçıya TMO resti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bakliyat üreticisi için alım fiyatlarını hasat öncesinde açıklamak ve alım yapmak için hazırlık yürüttüklerini açıkladı.

Bakliyat ürünlerinin fiyatlarının anormal şekilde arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Güldal “Televizyonlarda nohut fiyatları için 11-18 liralardan bahsedildi. Araştırılmasını istedim.  Yok böyle bir şey. Bu manipülasyonu anlamak mümkün değil” dedi.

4 LİRAYA YOLLAYAYIM

Güldal “TMO olarak biz, 3-4 liradan toptan satıyoruz. Perakende de kalitesi ve boyuna göre değerlendirilen ürünleri 4 ila 6.5 liradan satıyoruz. İsteyen ‘ePttAVM’ye girsin sipariş versin, kargoyla da evine gelir” diye konuştu.


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