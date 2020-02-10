Bakliyatta fırsatçıya TMO resti

Bakliyat ürünlerinin fiyatlarının anormal şekilde arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Güldal “Televizyonlarda nohut fiyatları için 11-18 liralardan bahsedildi. Araştırılmasını istedim. Yok böyle bir şey. Bu manipülasyonu anlamak mümkün değil” dedi.

4 LİRAYA YOLLAYAYIM

Güldal “TMO olarak biz, 3-4 liradan toptan satıyoruz. Perakende de kalitesi ve boyuna göre değerlendirilen ürünleri 4 ila 6.5 liradan satıyoruz. İsteyen ‘ePttAVM’ye girsin sipariş versin, kargoyla da evine gelir” diye konuştu.