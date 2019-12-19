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  3. Bakanlıktan ev sahiplerine çok önemli uyarı! 1 Ocak itibariyle başlıyor

Bakanlıktan ev sahiplerine çok önemli uyarı! 1 Ocak itibariyle başlıyor

Bakanlıktan ev sahiplerine çok önemli uyarı! 1 Ocak itibariyle başlıyor

2017 yılında uygulanması planlanan ancak 31 aylık ertelemenin ardından 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan enerji kimlik belgesi uygulaması için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Ocak itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmaya başlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi.

ALIM SATIMDA ŞART OLACAK!

Açıklamada, "1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." ifadesi kullanıldı.

Daire başına 50 TL ücreti olan belge bakanlık tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri üzerinden verilecekken, uygulamanın satılık ve kiralık fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. Türkiye'de şu anda enerji kimlik belgesi alan bina sayısı 1 milyon bandında. Yaklaşık 8 milyon bina ise henüz EKB'ye sahip değil.

AA


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