Bakan Dönmez: Yerli üretim sayesinde 500 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez "Bu yılın ilk sekiz ayında 500 milyon dolardan fazla doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığın kapanmasına da katkı sağladık" dedi.

Türkiye, Ağustos'ta elektrik üretiminin yarıdan fazlasını yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretti. Yerli kaynakların enerji portföyündeki payı arttıkça, ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı da hızla düşmeye başladı. Geçen yıl ağustosta doğalgazdan elektrik üretimi yüzde 35 iken, bu yılın aynı ayında söz konusu rakam yüzde 20 azalarak yüzde 28'e kadar geriledi. Son yıllarda yapılan YEKA ihaleleri ve yerli kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ise yüzde 51'e yükseldi.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretime yönelik çalışmaların sonuçlarının alınmaya başlandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artırma yönündeki çabalarımız sonucu yapılan hesaplamalara göre bu yılın ilk 8 ayında 500 milyon dolardan fazla doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığın kapanmasına da katkı sağladık" dedi.

(enerjienstitusu.com)