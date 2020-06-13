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  3. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Çocuk işçiliği oranı yüzde 4.4'e geriledi
13 Haziran 2020 Cumartesi 03:30 | Son Güncelleme:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Çocuk işçiliği oranı yüzde 4.4'e geriledi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Çocuk işçiliği oranı yüzde 4.4'e geriledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı.

Çocuk işçiliğiyle etkin mücadele eden Bakanlık, sokakta çalıştırılan 20 bin 274 çocukla ailelerini sağlık, eğitim ve sosyal yardımlardan yararlandırdı. 12 Haziran ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’ nedeniyle bir açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Yürüttüğümüz mücadeleyle ülkemizde 1999’da yüzde 10.3 olan çocuk işçiliği oranını yüzde 4.4’lere kadar düşürdük” dedi. Selçuk “5 bin 402 çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri aldık. 12 bin 25 çocuğumuzun ailesine rehberlik hizmeti verdik. Okula devam etmeyen 1601 çocuğun da eğitimlerine devam etmelerini sağladık” dedi.

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