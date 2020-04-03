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  3. Bakan Varank: Yerli solunum cihazları üretimi başladı

Bakan Varank: Yerli solunum cihazları üretimi başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili 24 TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Varank, 'Yerli solunum cihazları üretimi başladı. İlk teslimatlar 15 Nisan'da yapılacak' dedi.

Vakan Varank konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yerli solunum cihazları üretimi başladı. İlk teslimatlar 15 Nisan'da yapılacak

"İŞ YERİ KAPANAN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ÖDENECEK"

Kısa çalışma ödeneği bu dönemde işçiyi, çalışanı koruyan mekanizmalardan bir tanesi. Devletimiz iş yeri kapanan çalışanlarımızın maaşlarını öedeyecek

Ayrıntılar geliyor...

Beklenen 'aşı' açıklaması Bakan Varank'tan geldi: "14 farklı aşı ve ilaç geliştirme projesi var"

Öğretmenlerden 'Evde kal' klibi

Öğretmenlerden 'Evde kal' klibi

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