Bakan Varank: Yerli solunum cihazları üretimi başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili 24 TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Varank, 'Yerli solunum cihazları üretimi başladı. İlk teslimatlar 15 Nisan'da yapılacak' dedi.
Vakan Varank konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Yerli solunum cihazları üretimi başladı. İlk teslimatlar 15 Nisan'da yapılacak
"İŞ YERİ KAPANAN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ÖDENECEK"
Kısa çalışma ödeneği bu dönemde işçiyi, çalışanı koruyan mekanizmalardan bir tanesi. Devletimiz iş yeri kapanan çalışanlarımızın maaşlarını öedeyecek
Ayrıntılar geliyor...