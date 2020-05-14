Bakan Varank, TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank'ın açıkladığı ilk çağrı, 'Siparişe Dayalı Ar-Ge' Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı adını taşıyor. Çağrı kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Çağrı, KOBİ'lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünleri bir müşteri kuruluş ile ortak projeler şeklinde geliştirmesini teşvik ediyor. Bu çağrı ile hem iş birliklerinin arttırılması hem de Ar-Ge desteklerine ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması bekleniyor. Çağrıya bir müşteri kuruluş ile KOBİ ölçeğinde en az bir tedarikçi kuruluş başvurabilecek. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerinin desteklenebileceği çağrıda, proje başına bütçe 2.5 milyon TL’ye kadar çıkabilecek. Projeler, ürün süreç geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşama en fazla 24 ay, ikinci aşama ise sabit 24 ay olacak.

PATENT LİSANS ÇAĞRISI

Bakan Varank tarafından duyurulan ikinci çağrı, Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı adını taşıyor. Kısa adı 'Patent Lisans' olan çağrı ile üniversitelerde, araştırma kurumlarında veya teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye uygulanması amaçlanıyor. Çağrıda, üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri 'Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş' olarak tanımlanıyor. Teknoloji sağlayıcı kuruluşun sahibi olduğu patentleri lisans veya devir yolu ile edinecek şirketler ise müşteri kuruluş olarak nitelendiriliyor. Çağrıya, bir müşteri kuruluş ile en az bir teknoloji sağlayıcı kuruluşun ortaklaşa yapacağı başvurular kabul edilecek. Projeler 60 aya kadar desteklenecek. Müşteri kuruluşun KOBİ olursa destek oranına yüzde 15 eklenecek. Her bir proje için bir milyon liraya kadar bütçe ayrıldı.

'KONU VE SEKTÖR SINIRLAMAMIZ BULUNMUYOR'

Bakan Varan, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu tarafından düzenlenen, 'Türkiye'nin Tanı Gücü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iki yeni çağrıyla ilgili şunları kaydetti:

"Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı. Burada KOBİ ölçeğinde en az bir tedarikçi kuruluş ve bir müşteri firmanın ortak başvuru yapması gerekiyor. Konu ve sektör sınırlamamız bulunmuyor. KOBİ'ler Ar-Ge yaparak ürünü geliştirirken, müşteri kuruluş da Ar-Ge projesinin hedeflendiği şekilde yürütülmesine destek olacak. Böylece, bilgi paylaşılacak, yayılacak ve hızla ürüne dönüşecek. Ar-Ge'yi odağına alan projelerde, birlikte geliştirme mekanizması hız kazanacak, işbirliği kültürü yaygınlaşacak. İkinci çağrımız, Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme'ye yönelik. Üniversitelerde, araştırma alt yapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojiler var. Çağrımız, patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefliyor. Teknoloji üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşim artacak, hizmet alımları desteklenecek. Ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojilerin, lisanslama veya devir yoluyla ekonomik değere dönüşmesi sağlanacak. Sipariş AR-GE' ve 'Patent Lisans' çağrıları sanayide güçlü sinerji oluşturacak. Toplam 60 milyon liralık proje hacmi oluşturacağız."