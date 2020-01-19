Bakan Varank, Silikon Vadisi'nden yatırım alan Türk şirketini ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yabancı girişimcinin 38 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve bakanlıktan geçen yıl Ar-Ge Merkezi belgesi alan Türk teslimat sitesi Getir'in Ar Ge merkezini ziyaret etti.

- "ARKASINDA BÜYÜK TEKNOLOJİ VAR"

Merkezdeki incelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Varank, Getir'in başarısını tebrik ederek, her ne kadar perakende işi yapan bir şirket olarak gözükse de aslında bir teknoloji firması olduğunu bildirdi.

Varank, "Çok önemli bir iddiayla ortalama 10 dakika sürede müşterilerinin siparişlerini yetiştirme hedefiyle yola çıkmış bir firma. Bunun arkasında büyük bir teknoloji var. Onun için burayı bir teknoloji firması olarak ziyaret ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "GİRİŞİMCİLİK SERMAYEDARLIĞINI TEŞVİK EDEN MEKANİZMALARI GELİŞTİRİYORUZ"

Getir hakkında daha önce bilgi sahibi olduğunu, şirketin yurt dışından aldığı yatırımla gündeme geldiğini aktaran Varank, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettik. Buradaki en önemli maddelerden bir tanesi de girişimciliğin desteklenmesiydi. Türkiye'de girişimciliği yüzde 90 oranlarında kamu destekliyor. Bunun değişmesini, özel sektörün yeni filizlenen girişimlere yatırım yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, Getir'in yatırım olarak yurt dışından aldığı miktarın, Türkiye'deki girişim sermayesi fonlarının bir yıllık yatırımına denk geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özel sektörün bu işlere yatırım yapması için bakanlık olarak hem politikaları belirliyoruz hem de elimizden gelen diğer imkanlarla bu alanları destekliyoruz. Biz özel sektöre, taşıdığı küçük risklerin yanı sıra bu işlerin ne kadar büyük fırsatlar getirdiğini anlatıyoruz. Onları girişimcilik sermayedarlığına teşvik edici mekanizmaları geliştiriyoruz. Girişimcilerimiz de kendilerini daha iyi anlatabilmeli, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından fikirlerine yatırımcı çekebilmeli."

- TURCORN ÇIKARMA HEDEFİ

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin, iktidarları döneminde geliştirilen projeler olduğunu hatırlatan Varank, firmalara kendi bünyelerinde Ar-Ge ve tasarım yapmaları halinde Ar-Ge merkezi belgesi verdiklerini, bu belge sayesinde vergisel avantajlar, sigorta prim destekleri gibi teşviklerden firmaların yararlanabildiğini, Getir'in de bu belgeye sahip olduğunu aktardı.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye'de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar çıkarmak. Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz. Bunlara İngilizce’de Unicorn deniyor. Biz bunlara Turcorn diyoruz. Önümüzdeki dönemde Turcorn çıkarma hedefimizde böyle girişimlere çok iş düşecek. Melek yatırımcılar, risk sermayedarları ve özellikle finans sektörü yatırımcı rolleriyle daha fazla ön plana çıkmalı. Onları ekosistemin etkin paydaşları haline getireceğiz."

- "YAPAY ZEKA KULLANIYORUZ"

Getir'in Kurucusu Nazım Salur da şirketi 4 yıl önce kurduklarını, Getir ile dünyada bir ilki başararak ortalama 10 dakikada bin 200 günlük ihtiyacı müşterinin kapısına kadar götürdüklerini aktardı.

Bu hizmeti teknoloji bazlı bir şirket olarak gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Salur, "Veri işliyoruz, yapay zeka kullanıyoruz. Görüntüde perakende şirketi gibiyiz ama bu işi en son teknolojileri üreterek, sürekli geliştirerek yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- VADİ'DEN GELEN YATIRIM TEKNOLOJİDEKİ BAŞARININ KANITI

Salur, Silikon Vadisi'nden gelen yatırımın teknolojiyi ne kadar iyi kullandıklarının ispatı olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Silikon Vadisi, sadece teknolojiyi iyi kullanan gelecekte çok hızlı büyüyebilecek işlere yatırım yapan bir kültüre sahip. Dolayısıyla bu herhangi bir para değil. Herhangi bir yatırımcıdan para almak iyi olabilir ama paranın geldiği kaynak önemli. Bu akıllı para. Bize yatırım yapan kişi, Google, Linkedln, Yahoo yeni kurulduğunda yatırım yapmış bir kişi. Google, bugünkü değerinin binde birindeyken o firmaya yatırım yapmış bir kişi Getir'e de yatırım yaptı."

Yatırımın Türkiye açısından önemini vurgulayan Salur, "Biz bu ülkenin çocukları olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Hiçbir kompleksimiz yok. Yabancılar yapar biz sonra yaparız diye bir şey yok. Bazı şeyleri de ilk biz yapabiliriz. Getir de bunun iddiasında. Şimdi de dünyaya taşıyacak bunu." değerlendirmesinde bulundu.

- "BU BİR DEVRİM"

Salur, ticarette en hızlı teslimatı Getir'in yaptığına dikkati çekerek, "Ticaret, binlerce yıldır malların dükkan denilen yerde biriktirdiği müşterilerin gidip aldığı bir şey. İnternetin gelişmesiyle birlikte ticaretin bir kısmı ayağa da gelmeye başladı. Bir hafta, iki gün şimdi aynı gün de geliyor. Biz bunu 10 dakikaya indirdik. Mahalledeki dükkana gidip gelmeniz 10 dakikayı geçer. Sizin halledebileceğinizden çok daha hızlı sürede kapınıza ürünlerin gelmesi demek. O açıdan bakarsanız, bu bir devrim." ifadesini kullandı.

- "EVRENSEL DEĞERİ VAR"

Küçük bir maliyet karşılığında bu işi yaptıklarını aktaran Salur, şöyle devam etti:

"Az bir fiyat farkıyla herkesi olduğu yerde eyliyoruz, eski tabirle. Büyükşehir insanı çok yoğun çalışıyor. Yolda çok vakit geçiriyor. Kendine az vakti kalıyor. Akşam yorgun argınken bir saatini alışverişte geçirmek istemiyor. Bizim uygulamada 1-2 dakikada siparişini veriyor. 10 dakika sonra da zili çalıyor. İhtiyacını görüyor. Bu büyük bir kolaylık. Bunun evrensel bir değeri var. Sadece Ankara, İstanbul’da değer gören bir şey değil. Başka ülkelere götürdüğümüzde de başka insanların da itibar göstereceği bir iş modeli."

- 4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Getir, 2015'te konum bazlı çalışan bir uygulama üzerinden temel ihtiyaç malzemelerini ortalama 10 dakikada tüketicilere ulaştırma fikriyle doğdu.

Yaklaşık bin 200 ürünü 7 gün 24 saat esasıyla kullanıcıların hizmetine sunan Getir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'nde hizmet veriyor.

Şirkette 4 bin kişiye istihdam sağlanırken, geçen ay 1 buçuk milyon sipariş adrese teslim edildi. Şirket, Londra, Sao Paulo, Paris ve Mexico City gibi dünya şehirlerinde de hizmet vermeyi hedefliyor.

- FİNANCİAL TİMES'A HABER OLDU

Türkiye'nin teknolojik girişimi Getir'in başarısı, ABD'nin yüksel teknoloji merkezi Silikon Vadisi'nde de yankı bulmuş, Silikon Vadisi'nin önemli girişim sermayesi yatırımcılarından Michael Moritz, Getir'e fon aktarma kararı almıştı. Moritz, bir grup yatırımcıyla birlikte söz konusu siteye toplamda 38 milyon dolar yatırım yapmıştı.

İlk aşamada Moritz'den 25 milyon dolarlık yatırım çeken Getir, sonrasında Brezilyalı ve Türk yatırımcılardan da 13 milyon dolar ilave yatırım almıştı. Moritz ve bazı girişim yatırımcılarının bu kararı, İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'a haber olmuştu.

AA