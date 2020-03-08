Bakan Varank müjdeyi açıkladı: Ankara'yı merkez üs yapacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Etimesgut 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız." ifadelerini kullandı.