Bakan Varank: İstihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekim ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verilerini değerlendirdi. Rakamların ekim ayında 53,9'a yükselip üst üste 5 ay artış gösterdiğini belirten Varank, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde." dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyümenin öncü verilerinden İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 53,9'a yükselip, üst üste 5 ay büyüme gösterdi. Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu."

Varank, "İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018’den beri en yüksek düzeyde" dedi.