  • $8,3866
  • 9,7703
  • 508.761
  • 1138.12
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Varank: İstihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:55 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: İstihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde

Bakan Varank: İstihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekim ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verilerini değerlendirdi. Rakamların ekim ayında 53,9'a yükselip üst üste 5 ay artış gösterdiğini belirten Varank, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekim ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verilerini değerlendirdi. Rakamların ekim ayında 53,9'a yükselip üst üste 5 ay artış gösterdiğini belirten Varank, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde." dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyümenin öncü verilerinden İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 53,9'a yükselip, üst üste 5 ay büyüme gösterdi. Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu."

Varank, "İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018’den beri en yüksek düzeyde" dedi.

<p>İzmir Seferihisar bölgesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası kurtarma çalışmaları

Enkaz alanında göz yaşlarını tutamadı... Yürek burkan kare

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı

Günlük burç yorumlarında akşam saatlerine uyarı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.