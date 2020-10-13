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  • Bakan Varank açıkladı: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz
13 Ekim 2020 Salı 10:06 | Son Güncelleme:

Bakan Varank açıkladı: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz

Bakan Varank açıkladı: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz

Sanayi üretim endeksi, koronavirüs sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." açıklamasında bulundu.

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ağustos sanayi üretiminin yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladığını belirterek, "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." ifadelerini kullandı.

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