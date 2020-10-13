Bakan Varank açıkladı: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ağustos sanayi üretiminin yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladığını belirterek, "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." ifadelerini kullandı.