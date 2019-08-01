Bakan Selçuk'tan memur zammı için önemli açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

(Memurların zam pazarlığı) Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz. Sendikalaşma oranı yüzde 67'ye ulaştı. Sendikacılıkta yapılan iyileştirmeler bu alanda etkisini gösterdi. Ortalama devlet memuru maaşı 2019 Temmuz 4481 liraya yükselmiş durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 65 artışa tekabül ediyor.

Bugün itibarıyla başlatmış olduğumuz 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını çok önemsiyoruz. Toplu Sözleşme müzakarelerinin yasa gereği Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğinden, görüşme sürecinin etkili, verimli ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor.

800'Ü AŞKIN TALEP VAR

Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte… Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan; 800’ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor. Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, 2. masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz inşallah!..

Bakan Selçuk'tan sonra görev alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın, "Toplu sözleşme görüşmelerinin misyonu kamu görevlilerini sürdürülebilir adil refah düzeyine ulaştırmak, yasaklardan kurtarmaktır." dedi.