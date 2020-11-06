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  • Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum
06 Kasım 2020 Cuma 10:29 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. 

Bakan Selçuk, "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti." diye konuştu.

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