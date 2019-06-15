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Bakan Seçuk'tan İŞKUR açıklaması

Bakan Seçuk'tan İŞKUR açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1’lik artış kaydettiklerini aktaran Selçuk, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk  İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin istihdam rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Geçen yılın aynı dönemine karşın yüzde 30,1'lik artış olduğunu ve yakaladıkları olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü ifade eden Selçuk, “Ocak – Mayıs 2019 dönemi itibariyle 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6; gençlerde ise yüzde 32,4’lük bir artış kaydettik.” dedi. 

“İLK 5 AYDA YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU 102 BİN 221 KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİK”

2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu belirten Selçuk, nitelikli işgücü olan yükseköğretim mezunlarının istihdamını oldukça önemsendiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4’lük artışla 102 bin yükseköğretim mezununun işe yerleştirildiğini ifade etti.

2018 yılının istihdamda rekorların yılı olduğunu; 2019 yılının ilk 5 ayı itibariyle ise rekorlar yılından daha iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4’lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

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