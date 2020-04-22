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Bakan Pekcan'dan sanal ticaret açıklaması

Bakan Pekcan'dan sanal ticaret açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dijitalleşme çalışmalarımıza bir yenisini Sanal Ticaret Heyetleri ile ekliyoruz. Pandeminin ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştireceğiz. " dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sanal ticaret ve sanal fuarlar ile ilgili bilgiler verdi.

Pekcan, "Dijitalleşme çalışmalarımıza bir yenisini Sanal Ticaret Heyetleri ile ekliyoruz. Pandeminin ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştireceğiz. Bakanlığımızın bir sonraki açılımı ise Sanal Fuarlar olacak. Bu gibi çalışmalarla ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz." dedi.


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