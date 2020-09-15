15 Eylül 2020 Salı 15:18 | Son Güncelleme:
Bakan Pekcan: 2021'de en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız
Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mücevher İhracatının Liderleri Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Pekcan, "2021'de dış pazarlarımızdaki koşulların iyiye gitmesiyle en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekca: Önümüzdeki dönemde, küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenmeyle altın ticaretimizin daha makul bir trende girmesini öngörüyoruz.
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