Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,918
  • 7,4827
  • 385.66
  • 100234
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde!

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde!

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde!

Ticaret Bakanı Pekcan: Covid19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir. İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Covid19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir. İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...


Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'tan dünyaya ihraç ediliyor

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'tan dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karpuz çekirdeğinin öyle bir faydası var ki...

Dünyanın en sıra dışı ölümleri