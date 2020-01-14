Bakan Pekcan'dan Afrika'ya ticareti artıracak çıkarma

Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, Bakan Pekcan’ın gerçekleştirdiği ziyarete, Afrika ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkisi bulunan Türk iş insanları da eşlik ediyor.

İŞ FORUMU DÜZENLENİYOR

Bugün düzenlenecek ‘Türkiye-Nijerya İş Forumu’nda iki ülkenin ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinde öncelikli görülen konular ele alınacak. Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Nijerya’da üstlendikleri 48 projenin toplam değeri 1.8 milyar dolara ulaşırken, iki ülkenin toplam ticaret hacmi 2019’da 2.3 milyar dolar oldu.

İHRACATIN % 65’İNİ 20 ÜLKEYE YAPTIK

Bu arada Türkiye’nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı 20 ülke, bu dönemde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 65.2’sini karşıladı. TİM verilerine göre, ilk 20’deki ülkelere geçen yıl 108 milyar 275 milyon 279 bin dolarlık dış satım yapıldı. Geçen yıl 20’nci sıraya yerleşen Fas, Yunanistan’ın yerini aldı.