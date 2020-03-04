Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1188
  • 6,8339
  • 317.049
  • 111001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Pekcan: Maske fiyatları nedeniyle 13 firmayı inceleme altına aldık

Bakan Pekcan: Maske fiyatları nedeniyle 13 firmayı inceleme altına aldık

Bakan Pekcan: Maske fiyatları nedeniyle 13 firmayı inceleme altına aldık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde korona virüsü salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık” açıklamasında bulundu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Denetlediğimiz 13 firmadan 9’unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı” dedi.

Coronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Pekcan "Paket turlar coronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebilir" dedi.

Pekcan, “Türkiye’deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim” dedi.

Türkiye'den müthiş hamle! Resmen yürürlüğe girdi

AVM’lerde yeni dönem! Yüzleri otomatik tanınacak


Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Tuba Büyüküstün ortaya çıktı
Miray Daner'den tokat gibi cevap!
Ebru Şallı'dan hamilelik açıklaması
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
<p data-card-id='acdadba4-9aee-4e96-7c72-9f698cb9539a' data-card-type='Text'>Rusya'nın desteklediği

SİHA'lar bir Pantsir daha vurdu: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çinlilerin bitmek bilmeyen Türk korkusu! İşte Çin'in gizlediği 3 bin yıllık Türk piramitleri!

Kim Jong-un hem dünyaya hem de koronavirüse meydan okudu