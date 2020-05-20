Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7959
  • 7,4375
  • 382.259
  • 102732
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Pekcan hizmet sektörlerine destek programını açıkladı

Bakan Pekcan hizmet sektörlerine destek programını açıkladı

Bakan Pekcan hizmet sektörlerine destek programını açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Resmi Gazete'de bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecek.Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan Turqualiyu Destek Programındaki markaların “hedef pazar” esasına dayalı bir sistem ile desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5’er yıl süreyle desteklenecek. Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak. Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi; markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Koronavirüsün yeni merkezi! Bir günde en yüksek can kaybı
Maskeler için kritik 72 saat uyarısı! Sakın bunu yapmayın
Saatte 170 kilometre hızla yaklaşıyor! 300 bin kişi tahliye edildi
İstanbul'un o ilçesinde korkutan görüntü! Her yeri istila ettiler
Reklam
ATAK helikopteri ile 19 Mayıs uçuşu

ATAK helikopteri ile 19 Mayıs uçuşu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk Hava Yolları 87 yaşında

Tank mezarlığı ortaya çıktı