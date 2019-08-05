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  3. Bakan Pekcan ABD'li mevkidaşıyla görüştü... 'Eylülde Türkiye'deler'

Bakan Pekcan ABD'li mevkidaşıyla görüştü... 'Eylülde Türkiye'deler'

Bakan Pekcan ABD'li mevkidaşıyla görüştü... 'Eylülde Türkiye'deler'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşme doğrultusunda, Sayın Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylül ayının ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün akşam saatlerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu görüşme doğrultusunda, Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylülün ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk-Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir." 

(AA)

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