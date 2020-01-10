Bakan Kurum müjdeyi verdi! 500 konut 6 ayda tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile görüştü.

Bakan Kurum, deprem sonrası Türkiye’nin tüm imkanlarını Arnavutluk için seferber ettiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 500 konutun ülkemiz tarafından yapılması için gerekli resmi girişimlerimizi başlattık.” dedi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair bilgi vere Bakan Kurum, 26 Kasım'da yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 500 konut inşa edeceğimiz Arnavutluk'ta, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Başkanı Sayın Arben Ahmetaj ile bir araya geldik ve konut projemizi tüm detaylarıyla istişare ettik.

TOKİ Başkanlığımız eliyle Ocak ayının sonunda başlayacağımız projemizi 6 ayda tamamlayacağız. Arnavutluk kültürüne uygun şekilde mahalle yaşantısını sergileyecek, yatay mimari esasıyla yapılacak konutların şimdiden Arnavutluk'taki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.