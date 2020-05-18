Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8679
  • 7,4419
  • 387.505
  • 101754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını tamamladık

Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını tamamladık

Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bir ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya paylaşımında, "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bir ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yolu yapmak bizlere nasip oldu." dedi

"ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVEM EDECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Bundan sonra da milletimiz için yılmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı


Keşif yaparak bisiklet çaldı

Keşif yaparak bisiklet çaldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Doğuma sayılı günler! İpek Tanrıyar 8.5 ayda 12 kilo aldı