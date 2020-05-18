Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya paylaşımında, "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bir ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yolu yapmak bizlere nasip oldu." dedi



"ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVEM EDECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Bundan sonra da milletimiz için yılmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı