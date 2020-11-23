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  • Bakan Dönmez'den yerli gaz açıklaması: Oyunun kurallarını yeniden yazacağız
23 Kasım 2020 Pazartesi 12:30 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den yerli gaz açıklaması: Oyunun kurallarını yeniden yazacağız

Bakan Dönmez'den yerli gaz açıklaması: Oyunun kurallarını yeniden yazacağız

Son Dakika Haberleri.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfi ile yerli gazın oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son dakika açıklamalarda bulundu.

OYUNUN KURALLARINI ADETA YENİDEN YAZACAĞIZ

Karadeniz’de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dâhil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor.

"İŞLER PLANLANDIĞI ŞEKİLDE YÜRÜYOR"

Akkuyu’da işler planlandığı şekilde yürüyor. Akkuyu NGS’nin üçüncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. İnşallah ilk reaktörü 2023’te, kalan 3 reaktörü de birer yıl arayla devreye alacağız.

YERLİ OTOMOBİL

İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."

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