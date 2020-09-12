Bakan Dönmez'den yeni gemi müjdesi: Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni gemi müjdesini duyurdu. Dönmez, geminin adının Ertuğrul Gazi olacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2 yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu.

Sondaj çalışmaları ile ilgili bilgi veren Dönmez, “Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır” dedi.

YENİ GEMİ: ERTUĞRUL GAZİ



Yeni gemi müjdesi de verdi: “İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yılsonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler.”

Doğu Akdeniz'le ilgili de mesajlar veren Dönmez, “Doğu Akdeniz’de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar” dedi.