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  3. Bakan Dönmez'den 'kendi elektriğini kendin üret' çağrısı

Bakan Dönmez'den 'kendi elektriğini kendin üret' çağrısı

Bakan Dönmez'den 'kendi elektriğini kendin üret' çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, işletmeler ya da vatandaşların lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğu olmadan daha fazla elektrik üretebileceğini belirtti.

Bakan Dönmez'den 'kendi elektriğini kendin üret' çağrısı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı "Kendi elektriğini kendin üret"  başlıklı paylaşımda, lisanssız elektrik üretimine ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.

Lisanssız kurulu güç sınırının bir megavattan beş megavata  yükseltildiğini anımsatan Dönmez, "İşletmeler ya da vatandaşlar lisans alma ya da  şirket kurma zorunluluğu olmadan daha fazla elektrik üretebilecek." ifadesini  kullandı.

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjide Türkiye'nin hızlı yükselişinin  devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mesken aboneleri için 10 kilovat, tüm işletmeler ve kamu kurumlarında  5 megavata kadar kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasının satılabilmesi imkanı  getirildi. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılabilecek atıl haldeki  çatı, cephe vb. alanlar değerlendirilecek. Tarımsal sulama aboneleri, içme suyu  tesisleri, atık arıtma tesisleri ve kamu kurumları da bu uygulama dahil edildi.  YEKDEM mekanizmasına tabi tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik için kendi  abone grubundaki tek zamanlı aktif enerji bedeli tesis işletmeye alındıktan  itibaren 10 yıl geçerli olacak. Üretim ve tüketim noktası aynı olmak şartıyla  mevcut 'bağlantı gücünü' aşmamak üzere güneş ya da rüzgar santrali kurulabilecek.  Yeni düzenlemeyle aylık mahsuplaşma esnekliği getirildi."

AA

 

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